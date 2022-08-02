Пара иркутян организовала крупную нарколабораторию в Калужской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Калужской области пресечена деятельность нарколаборатории. За время существования преступного бизнеса было произведено около 10 кг запрещенных веществ. Организовали противоправную деятельность сожители из Иркутской области. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В ходе осмотра постройки полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство, а также оборудование и прекурсоры, поясняют следователи.

Сейчас в отношении иркутян возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств. Мужчину и женщину заключили под стражу. Оперативники задержали криминальную пару на выходе из нарколаборатории. Иркутяне собирались отвезти 100 кг запрещенных веществ в место, которое им указал куратор.

Известно, что именно куратор нашел иркутян по объявлению в сети. Позже он выдал два миллиона рублей для покупки дома в деревне под Калугой и обустройство нарколаборатории.

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