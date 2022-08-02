Мошенница из Ставрополья ответит в суде за обман пенсионерки в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске 27-летняя уроженка Ставропольского края предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении жительницы Ангарска. Обвиняемая продала 89-летней женщине имитированную икру лосевых пород рыб по цене настоящей. Об этом сообщает Прокуратура Иркутской области и региональное ГУ МВД.

- Обвиняемая продала 89-летней ангарчанке, вводя ее в заблуждение относительно качества продаваемого продукта, 500-граммовую банку икры. От потерпевшей обвиняемая получила 3,5 тысяч рублей, - объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что розничная цена продукции в иркутских магазинах составляет 200 рублей за банку. На этом уроженка Ставрополья не остановилась. Она пообещала престарелой женщине направить письмо в адрес должностных лиц. За услуги, которые 27-летняя женщина пообещала сделать, но не собиралась, она выманила у жертвы еще 15 тысяч рублей.

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