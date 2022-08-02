24-летний военный из Иркутского района погиб в зоне проведения спецоперации на Украине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уроженец поселка Никола Иркутского района Сергей Зуев погиб в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщает администрация Листвянского муниципального образования.

- Сергей прошел срочную службу в российской армии. Подписал контракт, был направлен на Камчатку в морскую пехоту. Участвовал в военной операции в Сирии, был ранен, награжден нагрудным знаком за участие в боевых действиях, уточняют в администрации.

После завершения специальной операции Сергей Зуев планировал вернуться в Листвянку. Он хотел завести семью и детей. К сожалению, мечты молодого человека не сбылись. Он погиб в специальной операции, направленной на защиту Донбасса. Его похоронили в родном селе.

Сергею Зуеву посмертно присвоено звание Героя России. На фасаде дома его родителей будет установлена мемориальная доска.

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