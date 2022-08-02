Квартиры на первичном рынке Иркутской области вновь подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на жилье в Иркутской области снова ползут вверх. Согласно данным Иркутскстата за 2 квартал 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 98 831 рубля. Это на 4,2% дороже по сравнению с предыдущим кварталом.

- Средняя цена жилья на вторичном рынке выросла за квартал на 1,7% и составила 86 136 рубль за 1 кв. м общей площади, - рассказали специалисты Иркутскстата.

Также в регионе отмечается подорожание квартир улучшенного качества - на 7,6%. При этом на 5,1% снизилась цена квадратного метра в типовых квартирах.

Напомним, в первом квартале текущего года средняя стоимость жилья в Приангарье составила 94 859 рублей за 1 квадратный метр. На вторичном рынке расценки составляли 84 691 рублей.

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