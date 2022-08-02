Русого худощавого мужчину разыскивают в лесу под Усольем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Без вести пропавшего 34-летнего Александра Ланкина разыскивают полицейские в Усольском районе. Об исчезновении мужчины сообщил его работодатель. Он рассказал, что нанял сибиряка для работ по хозяйству при условии постоянного проживания в Тойсуковском лесничестве, которое находится в 40 километрах от поселка Тальяны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 28 июля Александр Ланкин ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - рассказали в ведомстве.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о без вести пропавшем мужчине, полицейские просят обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский» по официальному телефону.

Приметы Александра Ланкина: на вид 35-40 лет, европейский тип лица, волосы русые, худощавого телосложения.

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