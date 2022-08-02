На обустройство туристического центра Иркутск получит 206 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск стал одним из победителей конкурса проектов Ростуризма по обустройству туристических центров. Областной центр получит субсидию из федерального бюджета в размере 206 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Обновление затронет зону в центре города площадью 100 гектаров. Будут установлены фотозоны, запланирована смена навигационных стел и указателей, информационных стендов. Особое внимание уделят развитию доступной среды для маломобильных граждан. Также планируется оборудовать видовые точки на Урицкого и Ленина, обустроить смотровую площадку на набережной Ангары и сделать архитектурную подсветку зданий на Карла Маркса и многое другое, - поделились планами в Правительстве региона.

Все работы по проекту должны быть завершены в 2023 году. Реализация проекта в Иркутской области позволит не только увеличить туристический поток, но и сделать жизнь горожан в разы комфортнее. Всего же на конкурс Ростуризма поступило 85 заявок от 56 регионов России.

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