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Общество2 августа 2022 8:10

На обустройство туристического центра Иркутск получит 206 миллионов рублей

Иркутск стал победителем конкурса проектов Ростуризма
Екатерина НИМКО
На обустройство туристического центра Иркутск получит 206 миллионов рублей

На обустройство туристического центра Иркутск получит 206 миллионов рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск стал одним из победителей конкурса проектов Ростуризма по обустройству туристических центров. Областной центр получит субсидию из федерального бюджета в размере 206 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Обновление затронет зону в центре города площадью 100 гектаров. Будут установлены фотозоны, запланирована смена навигационных стел и указателей, информационных стендов. Особое внимание уделят развитию доступной среды для маломобильных граждан. Также планируется оборудовать видовые точки на Урицкого и Ленина, обустроить смотровую площадку на набережной Ангары и сделать архитектурную подсветку зданий на Карла Маркса и многое другое, - поделились планами в Правительстве региона.

Все работы по проекту должны быть завершены в 2023 году. Реализация проекта в Иркутской области позволит не только увеличить туристический поток, но и сделать жизнь горожан в разы комфортнее. Всего же на конкурс Ростуризма поступило 85 заявок от 56 регионов России.

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