Поиски пенсионерки с возможными провалами в памяти завершены в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поиски 70-летней женщины закончены в Иркутске. Об исчезновении пенсионерки в полицию накануне, 1 августа, сообщил ее муж. Также он отметил, что пожилая сибирячка может страдать провалами в памяти. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Разыскиваемая найдена живой, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в ведомстве. - Она находилась у знакомой в Октябрьском округе.

Напомним, женщину объявили пропавшей без вести днем 2 августа. По словам ее супруга, иркутянка ушла из дома, расположенного в садоводстве «Родник» около Плишкинского тракта, и не вернулась.

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