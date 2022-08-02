В Иркутске мужчина продал машину и отдал аферистам больше миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Иркутска поверил телефонным мошенникам и перевел на счет неизвестных больше миллиона рублей. Для этого жертва обмана даже продал машину. Подробности преступления сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Звонящий мошенник убедил иркутянина в том, что все банковские счета сибиряка находятся под угрозой взлома, а для сохранности денежных средств необходимо перечислить все деньги на указанный им счет, - поясняют в полиции обстоятельства произошедшего.

Для того, чтобы жертва доверяла, злоумышленник отправил фотографию якобы своего служебного удостоверения и сообщил о работе в правоохранительных органах. Иркутянина уговорили продать свою иномарку и перечислить деньги на указанные счета. Общая сумма ущерба достигла 1 миллиона 265 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без вести пропавшую пенсионерку с провалами в памяти разыскивают в Иркутске. 70-летняя женщина была одета в черные рейтузы, платье и босоножки. (подробности)

В Забайкалье установили личности подростков, осквернивших могилы участников спецоперации. Расследование дела по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений» продолжается. (подробности)