Синоптики рассказали, когда 3 августа в Иркутске пойдет дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

3 августа в Иркутске будет облачно, предупреждают синоптики. Однако ливней с грозами ждать не стоит. По прогнозам в областном центре пройдет лишь небольшой дождь. Зонтик следует приготовить на вторую половину дня. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Порывы северо-западного ветра достигнут 4-9 м/с, - уточнили специалисты. - Ночью температура в Иркутске упадет до +12...+14, а днем воздух прогреется до +26 градусов.

По области также ожидаются переменная облачность и местами кратковременные дожди. При этом в западных, верхнеленских и северных районах прольются настоящие ливни. В некоторых районах ожидаются грозы. Порывы ветра могут усилиться до 15-20 м/с. Столбик термометра днем поднимется до отметки +22...+27 градусов. Однако при облачной погоде будет прохладнее +15...+20.

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