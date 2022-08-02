Дополнительные прямые рейсы из Иркутска в Братск запустят с 3 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

С 3 августа из Иркутска в Братск по средам и воскресеньям будут летать самолеты авиакомпании "Ютэйр" (Utair). Прямые рейсы будут осуществляться до 26 октября. Также дважды в неделю в областной центр будут прибывать самолеты из северной столицы региона. За раз борт ATR-72 сможет перевезти до 74 пассажиров. Об этом сообщают на официальном сайте Братского аэропорта.

Напомним, в настоящее время в Иркутск из Братска прямыми рейсами летают только самолеты авиакомпании "Ангара".

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