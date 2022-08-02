19-летний парень спас многодетную семью из горящего дома в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

19-летнего Илью Елецкого из села Ханжиново Заларинского района наградят за спасение многодетной семьи на пожаре. Услышав громкие хлопки трескавшегося шифера, парень вышел на улицу и увидел, как горит жилье соседей. Он поспешил предупредить хозяйку о случившемся. Многодетная мать выбежала из полыхающего дома с двумя ребятишками 2-х и 11-ти лет, но в панике она не смогла найти 4-летнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Илья не растерялся, закрыл лицо мокрой тряпкой, прошел через горящую веранду и проник в квартиру. Уже в дыму он отыскал ребенка, который спрятался под кровать в спальне, - рассказали в ведомстве. - Молодой человек попытался вывести его через входную дверь, но огонь отрезал путь эвакуации. Из-за дыма было трудно дышать. Тогда он разбил окно в дальней от входа комнате и передал ребенка матери. После этого сам покинул помещение.

Прибывшие пожарные за несколько минут потушили пламя. Огонь повредил веранду и сам жилой дом на площади 40 квадратных метров. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние участки.

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