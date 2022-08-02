День железнодорожника 2022 отметят 7 августа в Иркутской области. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Идея построить железную дорогу через Сибирь в 70-е—80-е годы XIX века была безусловно передовой и несла много выгод городам по будущему Транссибу. А после того, как был проложен участок дороги от Екатеринбурга до Тюмени, стало ясно - пора дальше на восток. И к 1895 году рельсы соединили Челябинск и станцию Обь недалеко от тогдашнего Новониколаевска ( впоследствии Новосибирска). Ходили слухи, что иркутские купцы даже боролись за то, чтобы дальнейший путь прошел мимо именно их города - и победили. Сегодня мы не представляем другой Транссиб. Со стороны Красноярска до Иркутска прямое сообщение было открыто 1 января 1899 года. В июле того же года линию продлили от Иркутска до Порта Байкал. Кругобайкалка строилась до 1905 года. И День железнодорожника в Иркутской области - большой праздник. В отрасли заняты тысячи людей.

С 5 по 7 августа 2022 года праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут во многих крупных городах Иркутской области и Бурятии.

День железнодорожника в Иркутске 2022: как отметят

Так, накануне Дня железнодорожника 2022, 6 августа, в Иркутске на стадионе «Локомотив» состоится большой спортивный праздник, который будет включать в себя – чемпионат по мини-футболу, сдачу норм ГТО, а также благотворительный забег «Достигая цели», вырученные средства от которого будут направлены на реабилитацию детей. Праздник вообще будет во славу спорта - в этот день иркутяне сразятся в шахматы, шашки, дартс, настольный теннис и баскетбола. А в роще Молодежной на улице Академика Образцова пройдет детская развлекательная программа и концерт, в котором примут участие солисты Иркутской областной филармонии.

В воскресенье, 7 августа, в 11 утра на Детской железной дороге в Иркутске детей будут ждать аниматоры с большой развлекательной программой.

День железнодорожника в Иркутской области не ограничится одним иркутском. Концерт пройдет, к примеру, в Тайшете, на площади Юбилейной. А 6 августа на перроне вокзала пройдет выставка железнодорожной техники.

Пройдут торжества и в Бурятии. В столице республики, Улан-Удэ, пройдет концерт «Гордое имя – Железнодорожник!», посвященный 185-летию железных дорог России. Посетить его можно на открытой площадке Улан-Удэнского центра культуры 5 августа. В Северобайкальске 6 августа состоится праздничный концерт на берегу озера Байкал.