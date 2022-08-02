Компания X5 договорилась о стратегическом альянсе со "Слатой" и "Красным яром". Фото: ООО "Маяк".

Ведущая розничная продуктовая компания в России X5 Retail Group N.V., которая управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», договорилась о стратегическом партнерстве с группами компаний «Слата» и «Красный Яр» - одними из лидирующих ритейлеров Восточной Сибири.

Что это значит? После того, как будут получены все необходимые разрешения регулирующих органов, к X5 перейдут 70-процентные доли в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». Сети будут по-прежнему работать под собственными брендами, а часть процессов объединится с X5 для эффекта синергии, в частности, в сферах закупок и логистики.

- «Слата» приобретет мощного стратегического инвестора и сильного федерального партнера, - пояснил председатель Совета Директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. - Это позволит стать передовой компанией с возможностью объединения наших потенциалов, экспертиз и компетенций, а также качественно улучшить предложения и сервисы для покупателей магазинов "Слата" и "ХлебСоль".

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман отметил, что компания инвестирует в развитие бизнеса через партнерство с региональными лидерами.

- Мы будем опираться на их компетенции в области, а партнеры смогут использовать возможности нашей закупки, логистики, работы с данными и других практик Х5 как ведущего ритейлера страны, - сказал Игорь Шехтерман. - Это сотрудничество позволит повысить качество предложения в Восточной Сибири и обеспечить бесперебойное снабжение товарами по доступным ценам.