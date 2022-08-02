Александр Ведерников заявил о необходимости единого закона о компенсации жителям при потере урожая

Александр Ведерников: Иркутской области необходим единый закон о компенсации жителям при потере урожая.

В Иркутской области необходимо разработать и принять единый закон о выплатах жителям, которые потеряли урожай после стихии. Соответствующее письмо спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников направил главе Приангарья Игорю Кобзеву.

Спикер и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин посетили Черемховский район. Здесь 13 июля сильный ветер и град повредили здания, усадьбы жителей, урожаи, покосы.

- Необходим единый закон о компенсациях потерь на приусадебных участках, на индивидуальных покосах именно для жителей, - рассказал Александр Ведерников. - Люди не должны оставаться один на один со своими проблемами. И получить компенсации, независимо от того, в каком муниципальном образовании проживают.

Однако необходимо учесть пострадавших, которые не попадут под действие закона. Например, фермеры. Так, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Голумети Николай Солнцев рассказал, что ситуация, когда стихия смыла посевы с полей, возникла впервые. Фермеру нужны средства, чтобы купить топливо для перепашки полей. Александр Ведерников предлагает компенсировать непредвиденные расходы после природных ЧП из областного резервного фонда.