Строительство школы на улице Багратиона возобновили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске подрядчик продолжил строительство школы на 1275 мест на улице Багратиона в Свердловском районе. Ранее это было невозможно из-за подъема уровня грунтовых вод. Проектно-сметная документация была доработана, после чего получено положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Предусмотрено возведение восьми трехэтажных блоков, в которых предполагается разместить 51 класс, - отметили в администрации Иркутска.

Также в городе возводят пристрои к школам № 53, 57 и 75. В этом году такие работы завершили в школе № 14. С 1 сентября в новом здании будут учиться 500 детей. К концу 2025 года планируется ввести около 11 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

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