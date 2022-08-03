Новых лесных пожаров утром 3 августа в Иркутской области не зарегистрировано Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 3 августа вновь зарегистрированных пожаров в лесах Иркутской области нет. На севере Катангского района в зоне космического мониторинга зарегистрирован один очаг площадью 708 га. Накануне для тушения этого пожара дополнительно перебросили еще 10 пожарных-десантников. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Там же, в Катангском районе в зоне космомониторинга, продолжается ликвидация двух локализованных очагов площадью 208,3 га. Фактическая кромка горения по всем действующим пожарам составляет 2,17 га, - рассказали в правительстве Иркутской области.

На тушениях лесных пожаров 2 августа работали 292 пожарных-десантника, сотрудника лесопожарных формирований и работника арендаторов лесных участков, а также было задействовано шесть единиц наземной техники.

Напомним, до 15 августа на севере области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, их посещение запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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