Лесозаготовитель выплатил 5 млн рублей за рубки в охотничьих угодьях под Братском

Лесозаготовитель выплатит 5 млн рублей за рубки в охотничьих угодьях под Братском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области суд обязал лесозаготовителя возместить ущерб, который нанес животному миру. По оценкам специалистов, его размер оценивается в 5 миллионов рублей. Нарушения были выявлены во время проверки исполнения экологического законодательства прокуратурой Братского района. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что лесозаготовительная компания в 2020 году производила заготовку древесины на территории лесных участков Братского района, являвшихся охотничьими угодьями, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Суд требования ведомства поддержал и заставил женщину оплатить крупный ущерб. Вскоре нарушительница исполнила обязательства в полном объеме.

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