Роспотребнадзор запретил купание в заливе на острове Юность и в Иркутском водохранилище Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор назвал еще три водоема в Иркутске и Иркутском районе, купание в которых может быть опасным для здоровья. В перечень попали залив на острове Юность, Иркутское водохранилище в поселке Ново-Грудинино и водоем в районе улицы Путейская,2 в селе Смоленщина.

- В летний период Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, - отметили в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области в 2022 году ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования выдано не было.

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