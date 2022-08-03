Жители Хомутово и ближайших поселков смогут оформлять все меры соцподдержки в режиме "одного окна". Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жители Хомутово и ближайших поселков Иркутского района теперь могут в одном месте посетить сразу три учреждения соцобслуживания - управление соцзащиты населения, комплексный центр социального обслуживания и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- Работа в режиме «одного окна» очень удобна, - прокомментировала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - За одно посещение гражданин может оформить все меры социальной поддержки, которые ему полагаются.

Это экономит время, поскольку жителям района не надо будет ездить в управление социальной защиты в Иркутск. Кроме того, в случае ЧС людям здесь помогут быстро подготовить нужные документы и получить выплаты.

- Такая служба на территории необходима, - добавил министр социального развития Приангарья Владимир Родионов. - Меры социальной поддержки получают около 37 тысяч человек - это треть населения района. Ежедневно в соцзащиту Иркутского района обращается 150-200 жителей. Важно, чтобы наши услуги были максимально доступны.

Такие клиентские службы уже давно показали свою эффективность, работая в разных территориях Иркутской области. И министерство соцразвития региона планирует и дальше открывать новые пункты.

КОНКРЕТНО

Где расположена служба

Новая клиентская служба работает по адресу: Иркутский район, село Хомутово, улица Колхозная, 208.