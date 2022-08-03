Иркутская область и «Ростсельмаш» подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Это значит, что компания будет поставлять технику и запчасти для сельскохозяйственных предприятий региона, а ее представители - участвовать в областных агропромышленных выставках.

- Иркутская область и Ростсельмаш сотрудничают уже 16 лет. Предприятие поставляет к нам в регион технику собственного производства для наших предприятий. Мы заинтересованы в продолжении этой работы, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Валерий Мальцев сообщил, что за последние пять лет в Иркутскую область поставили больше 250 сельхозмашин. Завод предоставляет региону зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные опрыскиватели и косилки. Официальный дилер - ООО «Облагроснаб». Что важно, технику не просто продают, а еще и обеспечивают сервисное обслуживание, в том числе по гарантии.

- Ростсельмаш постоянно развивается, мы предлагаем все более широкий выбор техники,- сказал гендиректор компании. - Обсудили с губернатором вопрос освоения залежных земель. Это еще одно направление, в котором мы готовы к сотрудничеству.

Соглашение подписано на пять лет, в дальнейшем возможно его продлить.