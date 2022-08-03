Прием заявлений на выплату для подготовки детей к школе заканчивается в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье завершается прием заявлений на выплату в 3000 рублей для подготовки ребенка к школе. Подать необходимые документы возможно в управление социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или отделения почтовой связи до 31 августа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Указанная мера социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - Также среди условий – среднедушевой доход семьи, который не превышает установленную величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.

По данным на 3 августа, в учреждения соцзащиты населения Приангарья поступило 26 732 заявления на получение ежегодной выплаты. Одобрены были 14 337 из них, еще более 8 000 находятся на рассмотрении.

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С заявлением на назначение выплаты можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или отделения почтовой связи.