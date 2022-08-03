Губернатор Иркутской области посетил Таганрогский металлургический завод. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Ростовскую область посетил Таганрогский металлургический завод, продукцию которого используют многие крупные предприятия Иркутской области. Губернатор отметил, что важно помогать бизнесу организовать логистику так, чтобы товар быстрее доходил до покупателя.

- Между Иркутской и Ростовской областями много общего. В этом году наши регионы празднуют юбилей - 85 лет, - сказал губернатор. - У нас активно развиваются схожие предприятия, отрасли промышленности. Поэтому очень важно выстраивать новые логистические цепочки, находить новые возможности для взаимодействия. Уверен, Торгово-промышленные палаты Восточной Сибири и Ростовской области найдут точки соприкосновения.

Управляющий директор завода Сергей Билан подчеркнул, что Приангарье уже сейчас в числе основных потребителей и взаимодействие должно только укрепляться.

Отметим, что Игорь Кобзев поговорил с Сергеем Биланом не только о промышленности, но и об образовании. Так, Иркутская область наравне с Ростовской победила в федеральном конкурсе на поддержку и развитие образовательно-производственных кластеров - в числе лучших оказался Братский индустриально-металлургический техникум.