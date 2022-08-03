Заявления на выплату для подготовки детей к школе в Иркутской области принимают до 31 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Скоро новый учебный год, пора готовиться к школе: покупать канцелярию и форму. Многодетным семьям в Приангарье с этим помогают власти: на каждого ребенка ежегодно выдают по 3000 рублей. Обязательное условие - родители должны воспитывать троих дочек и сыновей или больше, все - в возрасте до 18 лет.

- Также среди условий - среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум в целом по Иркутской области, - прокомментировал министр социального развития региона Владимир Родионов. - Документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи, должны быть представлены за последние 12 месяцев, предшествующие полугодию перед месяцем подачи заявления.

Эту меру социальной поддержки в нашей области установили в 2017 году. В этом году на выплаты для подготовки к школе выделяют 113,4 миллиона рублей из региональной казны.

В учреждения социальной защиты Иркутской области уже поступило

26732 заявления на получение денег, 14337 из них получили одобрение, больше 8000 заявлений пока на рассмотрении.

Заявления на выплату можно подать до 31 августа в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры или почтовые отделения.