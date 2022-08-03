Часто ли компании Иркутска предлагают стажировку молодым специалистам, выяснил сервис SuperJob Фото: Василий Вахрин

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили, предлагают ли компании Иркутска программы стажировок молодым специалистам. Оказалось, что 61% компаний Иркутска берут на стажировку молодых специалистов, причем в 24% разработаны и действуют специальные программы.

- Работодатели считают стажировки ценным источником кадров, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – 50% организаций приглашают на работу более половины своих стажеров. Лишь 7% менеджеров по персоналу сообщили, что их компания никогда не делает джоб-офферы стажерам.

И еще немного статистики. 58% опрошенных заявили, что устроились на работу в компанию, в которой стажировались, еще 18% получили предложение о трудоустройстве, но отказались от него. Не позвали на работу после стажировки только 10% иркутян.

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