СК возбудил дело из-за исчезновения на Братском водохранилище двух пассажиров катера Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту исчезновения пассажиров катера на Братском водохранилище возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- По данным следствия, 13 июня 2022 года в дневное время на Братском водохранилище вблизи села Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области произошло опрокидывание маломерного судна «Казанка» под управлением местного жителя с находящимися на борту в состоянии алкогольного опьянения тремя пассажирами, - рассказали в ведомстве.

Катер затонул, после чего судоводитель и один пассажир самостоятельно добрались до берега. Местонахождение еще двух человек 20-ти и 28-и лет до сих пор неизвестно.

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