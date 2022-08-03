400 часов обязательных работ назначили нарушителю противопожарного режима в Нижнеудинске Фото: Иван МАКЕЕВ

Нарушителя особого противопожарного режима признал виновным суд в Нижнеудинске. Ему избрано наказание в виде 400 часов обязательных работ. Преступление выявлено и расследовано дознавателем ОНД и ПР по Нижнеудинскому району ГУ МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Судом установлено, что 1 мая 2022 года молодой человек развел костер в лесу в период действия на территории региона особого противопожарного режима, что повлекло за собой распространение огня на территории Замзорского участкового лесничества расположенного в Нижнеудинском районе на площади свыше 70 га, - рассказали в ведомстве.

Из-за неосторожности сибиряка сгорел березовый лес на площади 220 м3. Нарушителю предстоит оплатить нанесенный им ущерб на сумму 20 тысяч рублей.

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