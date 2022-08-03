Памятник Валентину Распутину установили в Саянске. Фото: Олег Боровский

3 августа в Саянске возле Центральной городской библиотеки установили бронзовая скульптура Валентина Распутина. Для этого из Барнаула лично приехали скульпторы, которые создали памятник ростом 2,1 метра. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Олег Боровский.

- У саянцев появится еще одно обновленное место для отдыха, с возможностью чтения книг на свежем воздухе и общения, - поделился глава Саянска. - Благоустройство территории около городской библиотеки идет полным ходом. К понедельнику планируется завершить работы и сделать торжественное открытие скульптурной композиции.

После установки нового памятника у библиотеки приехавший из Алтайского края художник по металлу Эдуард Добровольский проверил состояние скульптурной композиции, посвященной Ефиму Павловичу Славскому , которую он ранее создал для Саянска.

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