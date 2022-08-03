В Свирске по просьбе жителей устанавливают во дворах домики для бездомных кошек

В Свирске при ремонте дворов синхронизируют все виды работ.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников посетил Свирск, где ознакомился с тем, как проводится ремонт во дворах и благоустройство общественных территорий.

Так, по программе «Формирование комфортной городской среды» комплексно ремонтируются четыре двора на ул. Комсомольская и Ленина. Все виды работ синхронны. Рабочие меняют асфальт и бордюры, устанавливают лавочки и урны, игровые площадки, делают освещение, обновляют даже инженерные коммуникации, ремонтируют цоколи. По просьбе жителей здесь даже появятся домики для бездомных кошек со спальными местами и кормушками.

- В ГосДуму поступил законопроект о муниципально-частном партнерстве, а в наших городах он уже реализуется на практике, - сказал Александр Ведерников. - В Свирске на ремонт дворов направляют бюджетные деньги, средства управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, есть и частные пожертвования. Это очень грамотный подход.

Также в Свирске благоустраивают парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера» - гордость города. В этом году ведется второй этап работ. На большой территории в три гектар появится детская площадка в форме озера Байкал, скульптуры острова Ольхон, байкальских ветров и фонтан в виде Шаман-камня. А по поручению губернатора начался капитальный ремонт дороги, которая ведет к парку. На финальном этапе и реконструкция лестницы на ул. Мира, которая соединяет нижнюю и верхнюю части города.

Александр Ведерников провел в Свирске личный прием граждан. Жители обращались по вопросам вывоза мусора с территории садоводств, размещения контейнерных площадок и начисления пенсий и других пособий.