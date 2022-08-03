Экстренное предупреждение о ливнях с градом сделали в иркутском МЧС Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экстренное предупреждение о неблагоприятном прогнозе погоды сделали в региональном МЧС. По информации синоптиков, 4 августа местами в северных и южных районах Приангарья ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает жителям Прибайкалья о необходимости соблюдения правил безопасности: не планировать туристические походы, отдых на природе и выход на водоемы на маломерных судах при неблагоприятном прогнозе.

При грозе ни в коем случае не стоит прятаться под различными конструкциями, а тем более под кроной деревьев. Необходимо по возможности найти надежное укрытие в здании. В случае происшествия звоните в экстренные службы по номеру 112.

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