Александр Ведерников: изменения в законодательстве Иркутской области повысят эффективность реализации госпрограмм

Александр Ведерников: изменения областного законодательства позволят повысить эффективность реализации госпрограмм еще на стадии их формирования.

В Законодательном Собрании Иркутской области состоялось совещание контрольно-счетных органов. На мероприятии обсуждались тенденции развития финансового аудита. Спикер областного парламента Александр Ведерников рассказал, что предполагаются изменения в региональном законодательстве, которые упростят согласование проектов государственных программ. Это в целом повысит эффективность реализации госпрограмм.

Спикер напомнил, что по предложению Счетной палаты России изменена методика анализа эффективности госпрограмм.

- На федеральном уровне выстраивается новая система управления госпрограммами, - пояснил Александр Ведерников. - Теперь в форме нормативно-правового акта утверждаются только стратегические приоритеты и правила предоставления субсидий. Это повысит оперативность принятия решений.

Александр Ведерников добавил, что с правительством региона обсуждаются изменения в областной закон о стратегическом планировании в части формирования проектов госпрограмм. Они будут рассматриваться на заседаниях в ЗС. А Контрольно-счетная палата заниматься проведением экспертиз и подготовкой заключения при формировании проектов. Работа аудитов – это тоже плюс в повышении эффективности подготовки и реализации госпрограмм.