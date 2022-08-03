Трех туристов спасли на реке Иркут вблизи Марьиного утеса в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трое 19-летний парней оказались в ловушке во время отдыха на Иркуте вблизи Марьиного утеса. Погода резко испортилась, из-за дождя поднялся уровень воды в реке, а склоны стали скользкими. При этом с собой у туристов не было правильной экипировки. Молодые люди не смогли самостоятельно выбраться и позвонили в экстренные службы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасатели на аэроглиссере «Пиранья-6» добрались до места стоянки, помогли молодым людям собрать лагерь и доставили их до села Введенщина. Поисково-спасательные работы продолжались порядка двух часов, - рассказали в ведомстве.

Как отмечают специалисты, молодым людям повезло – они были в зоне покрытия сотовой связи, поэтому смогли попросить о помощи. Однако туристам не стоит не дооценивать опасности природы.

Напомним, перед выходом на турмаршут необходимо ее зарегистрировать в МЧС. Находящимся на учете группам предоставляется информация об опасных местах, прогнозе погоды и необходимой экипировке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное предупреждение о ливнях с градом сделали в иркутском МЧС. 4 августа плохая погода ожидается в северных и южных районах Приангарья. (подробности)

Проезд в автобусах Иркутска подорожает в августе. Рассказываем, на каких маршрутах изменятся тарифы. Проезд в автобусах Иркутска подорожает с 15 августа. (подробности)

Будет ли выплата 10 000 рублей к школе в 2022 году: рассказываем о детских выплатах семьям в Иркутской области. Жители Иркутской области могут задать вопросы о выплатах на детей в 2022 году через чат-бот. (подробности)