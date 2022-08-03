Первая модельная библиотека открылась в Тайшетском районе. Фото: правительство Иркутской области

На базе городской библиотеки Бирюсинска открыли первую в Тайшестком районе модельную библиотеку. На ее модернизацию были выделены 5 млн рублей в рамках национального проекта «Культура». Также средства направлены из федерального бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фонд библиотеки пополнился на 1 500 новых книг, появилось современное мультимедийное оборудование. Библиотека стала доступна для лиц с ограниченными возможностями здоровья – установлены мобильный пандус, кнопка вызова помощника, оборудован специализированный санузел, - отметили в правительстве региона.

В современной библиотеке есть высокоскоростной интернет, доступ к электронным каталогам, техническим новинкам и к новым книгам. Также юным посетителям доступны игротека с настольными играми, пространство для молодежи и школьников. А зал-трансформер легко превращается в площадку для проведения крупных мероприятий на 70 человек.

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