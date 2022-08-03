Стало известно, где ожидаются отключения света в Иркутске 3 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света 4 августа в Иркутске пройдут в трех районах. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, и Ленинского районов. Самое долгое из них продлится до 8 часов, самое кратковременное - полчаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где пройдут отключения света 4 августа в Иркутске, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света 4 августа в Иркутске: адреса, сроки

Отключения продлятся до 9 часов

По некоторым адресам света не будет около часа

Актуальные адреса

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