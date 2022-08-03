Водитель Лексуса погиб, съехав в кювет на трассе в Зиминском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла днем, 3 августа на трассе Р-255 «Сибирь» в Зиминском районе. Недалеко от деревни Чиркино, 32-летний водитель Лексуса, не справился с управлением и съехал в кювет. В момент, когда седан оказался за пределами проезжей части, мужчина вылетел из салона. Автомобиль же превратился в груду искореженного металла.

- От полученных травм он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полицейские выясняют все подробности этого ДТП. Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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