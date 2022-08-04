Небольшой дождь ожидается в Иркутске 4 августа Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 4 августа будет теплой, но с осадками. Небольшой дождь обещают синоптики Иркутского Гидрометцентра в четверг. При этом не сообщается в какой точно половине дня, метеорологи отмечают, что накрапывать будет временами.

- В Иркутске 4 августа переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят специалисты. – Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 4 августа ожидается дождливой. Местами прольются сильные дожди с грозами, местами – кратковременные, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +20…+25, при облачной погоде +13…+18 градусов.

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