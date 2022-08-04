Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 1:12

Небольшой дождь ожидается в Иркутске 4 августа

Погода в Иркутске 4 августа будет с переменной облачностью
Мария КНЯЗЕВА
Небольшой дождь ожидается в Иркутске 4 августа

Небольшой дождь ожидается в Иркутске 4 августа

Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 4 августа будет теплой, но с осадками. Небольшой дождь обещают синоптики Иркутского Гидрометцентра в четверг. При этом не сообщается в какой точно половине дня, метеорологи отмечают, что накрапывать будет временами.

- В Иркутске 4 августа переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят специалисты. – Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 4 августа ожидается дождливой. Местами прольются сильные дожди с грозами, местами – кратковременные, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +20…+25, при облачной погоде +13…+18 градусов.

Читайте также:

Какой будет погода в конце лета в Иркутске, рассказали синоптики (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08