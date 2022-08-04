Работника одного из лесничеств обвиняют в служебном подлоге в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье «Служебный подлог». Работника одного из лесничеств региона подозревают в составлении акта натурного осмотра лесных насаждений, который он написал, не выезжая на место. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК РФ по Приангарью и региональной прокуратуры.

- Сотрудник сделал это умышленно, чтобы избежать негативных последствий по службе за невыполнение осмотра лесосек, переданных физическому лицу для заготовки древесины, составил акт их осмотра, написав о проведении их выездного натурного осмотра и выявлении факта неочистки территории от порубочных остатков, - говорят прокуроры.

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки исполнения законодательства при заготовке древесины для собственных нужд. Следствие продолжает работу. Максимальное наказание за данное преступление – это лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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