Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 1:58

В четырех микрорайонах Иркутска отключат холодную воду с 4 августа

Отключение холодной воды в Иркутске 4 августа коснется жителей Правобережного округа
Мария КНЯЗЕВА
В четырех микрорайонах Иркутска отключат холодную воду с 4 августа

В четырех микрорайонах Иркутска отключат холодную воду с 4 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нужно успеть запастись питьевой водой. Отключение холодной воды в Иркутске 4 августа запланировано в части Правобережного округа. Подвоз будет организован только к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Отключение холодной воды в Иркутске 4 августа

Под отключение холодной воды в Иркутске 4 августа попадают дома сибиряков в четырех микрорайонах – это Топкинский, Зеленый, Искра и Лесной, а также здания в предместьях Радищева и Марата.

- Отключение необходимо для выполнения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации, - отмечают в мэрии.

Отключат холодную воду в 22.00 4 августа. Возобновится подача ХВС только через два дня - в 18.00 6 августа.

Читайте также:

Отключение холодной воды в Иркутске в августе 2022 года коснется Куйбышевского и Свердловского районов (подробности)

Какой будет погода в конце лета в Иркутске, рассказали синоптики. Погода в конце лета, в августе, ожидается теплой, но дождливой (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08