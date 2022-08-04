В четырех микрорайонах Иркутска отключат холодную воду с 4 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нужно успеть запастись питьевой водой. Отключение холодной воды в Иркутске 4 августа запланировано в части Правобережного округа. Подвоз будет организован только к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Отключение холодной воды в Иркутске 4 августа

Под отключение холодной воды в Иркутске 4 августа попадают дома сибиряков в четырех микрорайонах – это Топкинский, Зеленый, Искра и Лесной, а также здания в предместьях Радищева и Марата.

- Отключение необходимо для выполнения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации, - отмечают в мэрии.

Отключат холодную воду в 22.00 4 августа. Возобновится подача ХВС только через два дня - в 18.00 6 августа.

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