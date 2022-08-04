Поиски заблудившегося в тайге грибника завершены в Нижнеилимском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Нижнеилимского района обнаружен потерявшийся грибник. 59-летнего любителя «тихой охоты» искали со 2 августа. К счастью, поисковая операция завершилась благополучно, мужчина смог самостоятельной выйти навстречу поисковой группе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Иркутской области.

- Знакомый потерявшегося пытался самостоятельно найти его, после чего сообщил о случившемся в полицию. Утром ему поступил звонок от потерявшегося мужчины, который сообщил, что не может выйти из тайги, - уточнили полицейские.

На розыск потерявшегося были ориентированы полицейские. Грибник смог сам найти дорогу из тайги и вышел навстречу людям. Его доставили домой. Мужчина поблагодарил неравнодушных людей, которые не оставили без внимания информацию о том, что он заблудился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работника одного из лесничеств обвиняют в служебном подлоге в Иркутской области. Он написал акт натурного осмотра лесных насаждений, хотя на место не выезжал. (подробности)

Водитель Лексуса погиб, съехав в кювет на трассе в Зиминском районе. Мужчина вылетел из салона. (подробности)