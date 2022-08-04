Автосервис горел на улице Олега Кошевого в Иркутске ночью 4 августа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 4 августа в Иркутске произошел пожар в одном из частных автосервисов на улице Олега Кошевого. Сообщение об этом поступило на телефон 101 в в 02:20. Огонь начал распространяться в каркасном строении, вплотную пристроенном к кирпичному двухэтажному зданию СТО. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения из пристроя, где находились два легковых и два грузовых автомобиля, шел густой черный дым, существовала угроза распространения, - рассказали в ведомстве. - До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировался человек. Пострадавших нет.

Также спасателям удалось предотвратить взрыв газового баллона, вовремя эвакуировав его из горящего автосервиса. Тушение пожара продолжалось час. Огонь повредил кровлю и стены пристроя, находившиеся в нем машины, а также кровлю двухэтажного здания. 9 единиц техники из СТО были спасены сотрудниками МЧС. В 05:48 последствия пожара были ликвидированы.

Специалисты рассматривают две основные версии случившегося: неосторожное обращение с огнем или поджог.

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