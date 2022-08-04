Мужчину с татуировкой в виде факела на руке разыскивают в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К полицейским Усть-Илимска обратилась женщина, сообщившая о пропаже отца. Женщина пояснила, что еще 31 июля он ушел из дома в поселке Тубинский и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

-На вид Александру Марулину 55 лет, рост около 170 см, волосы короткие, темно-русые. Был одет в серую футболку, черные шорты, черные сандалии. Имеется травма носа. На предплечье левой руки татуировка в виде факела.

Всем, кто знает о местонахождении Александра Марулина или видел его после 31 июля, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

Напомним, ранее стало известно о благополучном завершении операции по поиску грибника из Нижнеилимского района.

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