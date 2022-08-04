Пять новых низкопольных автобусов выехали в Иркутск из Нефтекамска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутск из Нефтекамска выехала первая партия новых низкопольных автобусов. Пять НЕФАЗов проведут в пути несколько дней. Их прибытия в город ожидают на следующей неделе. Об этом в социальных сетях сообщил мэр областного центра Руслан Болотов.

- Напомню: к концу сентября в наше предприятие МУП «ИркутскАвтотранс» впервые за всю его историю единоразово поступит 40 новых низкопольных автобусов большой вместимости, - отметил глава Иркутска.

Напомним, весной текущего года муниципальное предприятие заключило договор о предоставлении льготного лизинга для обновления автопарка. Современные отечественные машины запустят по маршрутам в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками.

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