Двух заблудившихся в тайге пенсионерок спасли под Шелеховом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 3 августа на телефон спасения 112 поступил звонок с просьбой о помощи. Две женщины 77 и 80 лет заблудились в тайге во время сборов грибов в Шелеховском районе. Подруги понадеялись на личный большой опыт, но все же не смогли найти выход из леса. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту поиска, в район линии ЛЭП между железнодорожными станциями «Сосновый» и «Трудный», выехала группа спасателей на квадроциклах, - рассказали в ведомстве. - Ими было обследовано около 5 км лесных дорог. Заблудившиеся постоянно находились на связи, и поиски завершились успехом: в половине первого часа ночи женщины были найдены и эвакуированы.

К счастью, пенсионерки не пострадали. Их в удовлетворительном состоянии доставили в Иркутск.

Спасатели отмечают, что чаще всего подобные спасательные операции приходится проводить именно в лесах Шелеховского района. И в очередной раз констатируют: даже многолетний опыт сбора грибов и ягод не помогает, если человек заблудился. Перед походом в тайгу при себе обязательно нужно иметь заряженный мобильный телефон, ведь номер 112 доступен даже в местах без сотовой связи.

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