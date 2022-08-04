В Усолье-Сибирском строят первый в регионе квартал в рамках комплексного развития территорий. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Усолье-Сибирском начали строить первый в Иркутской области жилой квартал в рамках комплексного развития территорий. До 2024 года в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватутина и Стопани появится 11 многоквартирных домов. Также здесь планируют возвести детский сад, обустроить спортивные и детские площадки, создать зоны для прогулок и отдыха, высадить деревья. Проект воплощают по поручению главы Приангарья Игоря Кобзева.

- Экспертиза пройдена, получено разрешение на строительство, работы начались, - прокомментировал министр строительства Иркутской области Александр Галкин, посетивший Усолье-Сибирское.

Александр Галкин сообщил, что новый квартал позволит расселить 7,45 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Первую блок-секцию собираются вести в эксплуатацию в марте 2023 года.

- Квартал обретет новую жизнь, превратится в микрорайон, в котором будут созданы все условия, необходимые для комфортного проживания, - добавил мэр города Максим Торопкин.

Отметим, комплексное развитие территории - это новый формат оформления земли под застройку. Он позволяет параллельно со строительством домов обновлять инженерные сети, проводить благоустройство.