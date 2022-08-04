Ограничение движения по улице Муравьева в Иркутске будет действовать с 5 по 19 августа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ограничение движения по улице Муравьева в Иркутске продлится две недели. Это связано с проведением аварийных земляных работ. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Муравьева в Иркутске: сроки

- С 5 по 19 августа движение транспорта по улице Муравьева в районе пересечения с улицей Ленинградской будет ограничено из-за сужения проезжей части, - уточнили в администрации города.

Ограничение движения по улице Муравьева в Иркутске внесет изменения в планы многих автомобилистов. Водителей просят быть внимательными и заблаговременно продумывать маршрут с учетом аварийных земляных работ на некоторых участках.

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