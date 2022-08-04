Федор Конюхов отправится в путешествие по пустыне Гоби из Иркутска Фото: Ксения КОНЮХОВА

В сентябре из Иркутска стартует экспедиция Федора Конюхова. Вместе с известным путешественником в монгольскую пустыню Гоби отправится Александр Юнанов и Игорь Голованов. Мужчинам предстоит преодолеть почти 2 тысячи километров на мотоциклах по бездорожью в условиях отсутствия туристической инфраструктуры.

- Экспедиция посвящена одной из важнейших дат в истории русско-монгольских отношений — 110-летию подписания в Урге главой русской дипломатической миссии И. Я. Коростовцом монголо-российского договора о дружбе,- уточняют организаторы путешествия.

В Иркутск все участники экспедиции прибудут на самолете. Из областной столицы они отправятся до города Даланзадгада. Конечной точкой путешествия станет город Урумчи. Именно в этой точке соприкасаются границы четырех государств: России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии. Путешественники планируют также установить российский рекорд по пересечению Гоби на мотоциклах.

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