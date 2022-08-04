Опубликованное в соцсетях видео помогло задержать подозреваемого в грабеже в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Опубликованное в социальные сети видео помогло полицейским задержать подозреваемого в серьезном преступлении. Очевидцы поделились в интернете кадрами, на которых водитель «Лады Гранта», проезжая по улице Рабочего Штаба, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и переходящую по «зебре» женщину. Также лихач не пользовался «поворотниками». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе разыскных мероприятий инспекторы ГИБДД установили местонахождения нарушителя. Им оказался 18-летний молодой человек, подозреваемый в совершении имущественного преступления в городе Ангарске и находящийся в федеральном розыске МВД, - рассказали в ведомстве.

Парню предстоит оплатить сразу несколько штрафов: за непредоставление преимущество перехода пешеходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО. Теперь с лихачом работают сотрудники уголовного розыска.

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