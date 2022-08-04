Новая детская площадка появилась в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Шелехов. Фото: Екатерины Машуковой.

Такую благотворительную акцию РУСАЛ проводит уже 10 лет подряд. В прошлом году она объединила почти 400 волонтеров в 15 городах России. Команды соревнуются между собой, а победители получают средства на добрые дела. Помощь получают подшефные учреждения, в которых на выигранные деньги волонтеры устанавливают спортивное оборудование, игровые площадки, другие важные объекты.

В разгар лета в Шелехове для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, произошло настоящее новогоднее чудо. Здесь появилась детская игровая площадка. Такой подарок ребятишкам сделала команда волонтеров «Кракатук», в которую объединились сотрудники филиала ООО «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание» Шелехова.

Татьяна Шуклина, капитан волонтерской команды «Кракатук»:

– Будьте смелее и решительнее на свершение добрых дел. Помогать просто! Сделав хорошее дело для ребятишек из детского дома, мы открыли свои сердца для круговорота тепла, добра и света.

Новогодний марафон проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ, основателем которой является Олег Дерипаска. За 10 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5730 благотворительных мероприятий. Общая сумма оказанной помощи по итогам марафона составила 20 млн рублей. Организатор проекта — Центр социальных программ РУСАЛа.