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Общество4 августа 2022 6:23

Дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора закупит Иркутская область

На закупку 1736 контейнеров потребуется 45 миллионов рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора закупит Иркутская область. Фото: правительство Иркутской области

Дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора закупит Иркутская область. Фото: правительство Иркутской области

На территории Иркутской области появятся дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора. На эти цели будет потрачено около 45 миллионов рублей. Деньги поступят в регион в рамках реализации федерального проекта. Об этом сообщает региональное правительство

- 1736 контейнеров для раздельного сбора мусора распределят согласно заявкам муниципальных образований Иркутской области, - пояснили в правительстве.

Иркутская область стала одним из 37 регионов России, которым одобрили соответствующие заявки на участие в конкурсе Минприроды России. Стоит отметить, что все дополнительные контейнеры будут куплены в 2023 году. Сейчас готовится необходимые документы для проведения соответствующей процедуры.

Напомним, что в прошлом году Иркутская область уже закупала 963 контейнера на общую сумму 17,6 миллионов рублей.

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