Дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора закупит Иркутская область. Фото: правительство Иркутской области

На территории Иркутской области появятся дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора. На эти цели будет потрачено около 45 миллионов рублей. Деньги поступят в регион в рамках реализации федерального проекта. Об этом сообщает региональное правительство

- 1736 контейнеров для раздельного сбора мусора распределят согласно заявкам муниципальных образований Иркутской области, - пояснили в правительстве.

Иркутская область стала одним из 37 регионов России, которым одобрили соответствующие заявки на участие в конкурсе Минприроды России. Стоит отметить, что все дополнительные контейнеры будут куплены в 2023 году. Сейчас готовится необходимые документы для проведения соответствующей процедуры.

Напомним, что в прошлом году Иркутская область уже закупала 963 контейнера на общую сумму 17,6 миллионов рублей.

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