Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил благоустройство дворов в Ленинском округе. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске продолжают приводить в порядок дворы. Мэр города Руслан Болотов, депутат Государственной Думы РФ Антон Красноштанов, заместитель председателя Думы Иркутска Юрий Коренев и депутаты проверили, как идут работы в Ленинском округе.

Так, почти закончили благоустраивать дворы в 1-м Советском переулке, 10/1, 10/2 и 10/6 и на Мичурина, 9. Там уложили асфальт, заменили бордюры, обустроили тротуары, поставили урны.

Кроме того, на деньги из«депутатского фонда» обновят детскую площадку на улице Тельмана, 17 и починят участки 2-го Советского переулка и улицы Заводской. А на Розы Люксембург, 293 отремонтировали тротуар и часть дороги.

Далее, по обращениям иркутян на Севастопольской, 239 обустроили еще две парковки, перенесли фонарные столбы, разместили скамейки и урны.

А еще в планах провести освещение и починить дороги в частном секторе.

- Решение выделить из городского бюджета по 10 миллионов на каждый депутатский округ дает результаты, - отметил Руслан Болотов. - Такой подход позволяет точечно решать проблемные вопросы. Надо сказать, что иркутяне активно включились в процесс: вносят предложения, задают вопросы.