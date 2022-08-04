Затонувшие суда посчитают и поднимут со дна Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инвентаризацию затонувших судов проведут в акватории Байкала. Работа будет завершена осенью следующего года. После чего будет решаться вопрос о финансировании и организации процесса подъема судов со дна озера. Об этом сообщает Правительство Российской Федерации.

- Правительству Бурятии и правительству Иркутской области необходимо к 1 октября 2023 года провести инвентаризацию затонувших судов на озере Байкал и о результатах направить доклад в Минприроды России для решения вопроса о возможности финансирования работ по подъёму таких судов, уточнили в правительстве страны.

Отметим, что в настоящее время вопрос охраны озера Байкал вышел на федеральный уровень. Планируется, что Байкальская природная территория станет одним из туристических центров России.

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